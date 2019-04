MasterChef Brasil: Eu tinha oito anos quando comi churros pela última vez, lamenta Carlos

Churros é uma das sobremesas mais conhecidas e mais populares do Brasil: é vendido em carrinhos nas calçadas das ruas das grandes cidades, em pontos de venda em shopping e até mesmo nos mais renomados restaurantes. E foi essa iguaria que acabou eliminando Carlos Augusto do MasterChef Brasil.

"Eu nunca tinha feito churros. Acho que eu tinha oito anos de idade quando comi churros pela última vez. Faz muito tempo, era época do Bozo ainda. Então, eu fiquei extremamente surpreso com o tema da prova. Aliás, esse programa é assim: você testa e treina coisas fantásticas, incrementadas, mas acaba se esquecendo do básico", disse o participante em entrevista ao Portal da Band.

"Meu principal erro, conforme a própria chef Paola [Carosella] falou, foi a proporção de água e farinha. A proporção tinha que ser de um para um, mas escutei outros participantes dizendo que era dois para um. Como eu desconhecia a densidade da massa, eu segui o dois para um. Porém, o correto era utilizar a mesma quantidade de água e farinha", explicou.

Por errar as proporções da massa, Carlos teve problemas ao utilizar o saco de confeiteiro. "Obviamente o 'dough' não ficou na consistência correta, então eu tive que aplicar mais força para expelir a massa. O saco de confeiteiro acabou estourando e eu tive que utilizar as mãos para enrolar", contou.

Apesar dos erros, o analista de TI tinha esperanças de não ser eliminado do programa. "Eu tenho certeza que meus molhos ficaram fantásticos, porque era algo que eu tinha bastante intimidade. Eu fiz dois molhos diferenciados. A galera partiu para o doce de leite, chocolate e frutas vermelhas. Eu fiz goiabada com manjericão e creme de laranja com licor", afirmou.

"Ficou realmente muito bom, mas a estrela do prato eram os churros, né? E nessa tarefa, realmente, 'I fail"", lamentou o participante que mora em Boston, nos Estados Unidos. Carlos ainda elogiou os outros concorrentes. "Tudo foi feito com muita ética e todos os participantes foram extremamente educados comigo, me trataram com muito carinho e tenho certeza que não foi uma coisa forçada. Foram amizades que eu fiz aqui e eles foram realmente sinceros", finalizou.