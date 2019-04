Joe Jonas precisa de cerveja para casamento com Sophie Turner

Joe Jonas precisa de "muita cerveja" para seu casamento com Sophie Turner.

O cantor, de 29 anos, está previsto para se casar com a estrela de 'Game of Thrones' em 2019 e disse que, embora a maioria das coisas já esteja planejada para suas núpcias mágicas na França, ele ainda não cuidou da lista de bebidas que ele precisa fornecer para seus amigos.

Joe explicou: "Quero dizer, nós vamos nos casar na França, então muita Coors Light é necessária. Não é difícil, realmente, conseguir isso, mas precisamos ter certeza de que isso vai acontecer".

Os requisitos de cerveja de Joe vieram depois do casamento de seu irmão mais novo, Nick Jonas, com Priyanka Chopra, em 2018, onde os cantores "ficaram sem" a bebida alcoólica, porque subestimaram o quanto seus convidados beberiam.

Nick acrescentou: "Aprendemos uma lição do meu casamento. Nossos amigos bebem muita cerveja, especificamente, e ficamos sem cerveja no casamento, no meu casamento, o que foi um grande problema".

Enquanto o terceiro irmão Kevin – que completa o line-up da banda da família, Jonas Brothers – brincou que as coisas pioraram no minuto em que a cerveja sumiu.

Em uma entrevista conjunta para o 'The Zach Sang Show', ele disse: "Começa a ficar muito escuro muito rápido com álcool mais forte. É como: 'Oh, estamos fazendo isso agora? Ok"".

Joe e Sophie, de 23 anos, não confirmaram publicamente a data do casamento, mas disseram que estão planejando oficializar a união neste verão.

Falando no mês passado, Joe afirmou: "Nós vamos nos casar este ano. Sim. Nós vamos ter um casamento de verão. Estou ansioso para isso, vai ser muito divertido".

O casal começou a namorar em novembro de 2016, depois que Joe enviou uma mensagem direta para a atriz no Instagram quando um amigo em comum disse que eles deveriam se encontrar.