Confira primeira a performance ao vivo do single ‘Boy with Luv' do grupo BTS

O grupo sul-coreano BTS participou neste fim de semana do programa ‘Saturday Night Live’. A atração americana é produzida peça NBC.

No programa, a boy band de k-pop interpretou ‘Boy with Luv', conforme revelado pelo site Billboard. Confira:

O single foi lançado na última sexta-feira (12 de abril) e faz parte do novo álbum grupo “Map of the Soul: Persona” .

A perfomace conquistou os fãs e movimentou as redes sociais. No YouTube, o vídeo oficial do MV já tem mais de 135 milhões de visualizações.

BBMAs

A NBC também anunciou que o grupo BTS se apresentará pela primeira vez com Halsey no Billboard Music Awards . A edição de 2019 ocorre no dia 01/05.

