Foto de produtora revela novo logo de 'Aves de Rapina', da DC

Um dos próximos filmes do Universo DC a estrear nos cinemas é "Aves de Rapina (E a Fantabulosa Emancipação da tal Arlequina)". O longa, que conta com a presença da personagem Arlequina (Margot Robbie), tem previsão de estreia para fevereiro do próximo ano.

Uma imagem compartilhada no perfil da produtora no Instagram anunciou o fim das filmagens neste domingo (14). Com Arlequina de costas, sentada na cadeira do diretor, é possível ver o novo logo do filme.

Confira:

Em "Aves de Rapina (E a Fantabulosa Emancipação da tal Arlequina)", a personagem de Robbie cortará seus laços amorosos com Coringa e vai se juntar à equipe de heroínas conhecida como Aves de Rapina. O filme vai seguir o resgate de Cassandra Cain (Ella Jay Basco) das garras de Máscara Negra (Ewan McGregor).

Além dos atores já citados, também estão no elenco Jurnee Smollett-Bell (Canário Negro), Mary Elizabeth Winstead (Caçadora), Rosie Perez (Renée Montoya) e Chris Messina (Victor Zsasz). Embora o Coringa apareça no filme, não se sabe se o personagem será interpretado por Jared Leto. A direção ficou a cargo de Cathy Yan ("Dead Pigs"). A estreia está agendada para o dia 7 de fevereiro de 2020.

Assista ao teaser: