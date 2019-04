Ex-One Direction Zayn lança novo clipe; assista 'Stand Still'

O cantor Zayn, ex integrante da banda One Direction, lançou nesta segunda-feira (15) um novo clipe.

A música se chama "Stand Still" e faz parte de seu último álbum, "Icarus Falls", lançado em dezembro do ano passado. No vídeo, o ritmo calmo da canção se mistura a cenas que exploram as belezas naturais e suas simetrias.

Assista: