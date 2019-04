Cher faz tuíte contra entrada de imigrantes em Los Angeles, e recebe apoio de Trump

A cantora americana Cher se posicionou em seu Twitter neste domingo (14) contra a entrada de imigrantes na cidade onde mora, Los Angeles, no estado americano da Califórnia.

"Eu entendo ajudar imigrantes passando por dificuldades, porém minha cidade não está cuidando dos seus", escreveu Cher. "E os mais de 50 mil cidadãos americanos morando nas ruas, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e famintos? Se meu Estado não consegue cuidar dos seus (muitos são veteranos [de guerra]), como pode cuidar de mais?"

O tuíte chamou atenção do presidente Donald Trump, que advoga frequentemente contra a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Cher é uma crítica declarada do presidente dos EUA, já tendo publicado diversas mensagens contra o republicano e suas políticas.

Ainda assim, Trump publicou uma imagem do tuíte da cantora, com a legenda: "Eu finalmente concordo com a Cher!".

Até o momento, a celebridade não havia se manifestado sobre o aval de Trump, porém muitos internautas já preveem um conflito entre ambos.

O comediante Tim Young publicou, em resposta ao tuíte de Trump: "Cher surtando completamente em 3… 2… 1…"