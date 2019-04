Cardi B espera lançar álbum novo ainda este ano

Cardi B espera lançar seu próximo álbum ainda este ano.

A estrela do rap, que lançou seu primeiro álbum, "Invasion of Privacy", em 2018, revelou que atualmente está trabalhando em um novo material e espera poder lançá-lo antes do final de 2019.

"Estou começando a me preparar agora porque estou realmente tentando lançar um álbum para este ano", disse à revista Variety.

No entanto, Cardi está se sentindo pressionada para entregar algo que esteja à altura do seu disco de estreia, que foi sucesso de público e crítica.

"Meu último álbum, 'Invasion of Privacy', acabou de ser certificado como triplo de platina, então agora sinto que há uma grande pressão sobre mim. Eu penso: 'O que raios eu vou fazer?"", comentou.

Enquanto isso, Cardi confessou recentemente que se tornou mais focada em ganhar dinheiro desde que se tornou mãe.

A estrela sem papas na língua – que tem uma filha de oito meses chamada Kulture com o marido, o também rapper Offset – disse que agora sente a ambição de se tornar o mais rica que puder.

"Eu não consigo me acomodar. Eu achava que minha mãe era paranóica, mas à medida que você fica mais velha, você entende o que sua mãe estava dizendo. Eu sempre namorei caras que tinham dinheiro, mas eu não tinha. O que aconteceria se [eu e Offset] nos separássemos? Eu não quero ficar pedindo coisas pra ele. Não é a minha praia", concluiu.