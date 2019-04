'Shazam' passa de US$ 200 milhões em bilheteria e desbanca 'Hellboy'

O ano começou positivo para a DC nos cinemas. "Shazam" lidera as bilheterias nos Estados Unidos pelo segundo fim de semana consecutivo e ultrapassou a marca dos US$ 200 milhões no mundo.

No território norte-americano, o filme do garoto que se transforma em um super-herói adulto fez mais US$25 milhões nos últimos dias. Esse valor garantiu a marca de US$94 milhões no seu país de origem.

Enquanto isso, uma outra adaptação de quadrinhos chegou com o pé esquerdo nas telonas, perdendo para o personagem do universo da Liga da Justiça. O reboot de Hellboy ficou em segundo lugar nos Estados Unidos, atingindo a marca de US$ 12 milhões, abaixo da expectativa dos realizadores.

O próximo filme da Warner/DC este ano será o longa-metragem solo do vilão Coringa, estrelado por Joaquim Phoenix.