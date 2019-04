Série documental sobre a vida de Wiz Khalifa ganha trailer

O próximo músico a ter a vida retratada nas telas será Wiz Khalifa. A sua biografia será abordada em forma de série documental, lançada pela Apple, e teve o primeiro trailer divulgado no último sábado (13).

O nome da obra é "Behind the Cam" ("Atrás das Câmera" em tradução livre). O vídeo divulgado pela empresa mostra um pouco o crescimento dos shows do rapper, que foi das ruas aos grandes eventos. Além disso, o projeto terá diversas entrevistas com pessoas próximas a ele.

A série terá cinco episódios e será lançada no dia 17 de abril.

Veja o trailer: