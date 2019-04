Minha mulher, diz Diplo em foto com Pabllo Vittar

Pabllo Vittar surpreendeu o público do Coachella na madrugada deste domingo, 14. Um dos maiores festivais de música do mundo tinha Diplo no line-up, amigo da cantora.

Enquanto ele colocava todos para dançar, Pabllo estava na plateia, mas, em determinado momento, subiu ao palco também a convite de Diplo. Ela cantou Sua Cara, música lançada em 2017 em parceria com Anitta e Major Lazer, grupo do qual Diplo fazia parte. I Got It foi outra canção que Pabllo levou ao Coachella.

A cantora começou, no último dia 6, sua primeira turnê internacional, Latin American Tour. Agora, Pabllo também é embaixadora da Calvin Klein. O contrato global com a marca foi fechado neste sábado, 13.

Nos stories do Instagram, ela republicou uma foto ao lado de Diplo em que ele a chama de "my wife" ("minha mulher", em tradução livre).