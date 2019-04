Michelle Pfeiffer criou um perfume que a faz lembrar de seu pai

Michelle Pfeiffer criou uma fragrância unissex que a lembra de como seu pai cheirava quando era mais jovem.

A estrela de 'Dangerous Minds' criou cinco fragrâncias sem gênero com sua empresa Henry Rose, cada uma com "memórias de cheiros diferentes" que têm um significado especial para ela, e a favorita da atriz de toda coleção é 'Torn', porque a faz recordar de seu pai, Richard.

Ela contou ao 'The Hollywood Reporter': [A inspiração é] diferentes memórias de perfume. Por exemplo, Fog me lembra do verão em São Francisco. Jake's House me lembra da casa dos meus avós em Dakota do Norte. Todos eles me trazem de volta para algo, que é uma prova de quão fortemente o perfume está ligado à memória. Amo todos eles, mas Torn é o meu favorito. Ele me lembra de como meu pai cheirava quando estava crescendo, como Old Spice. É um cheiro quente e familiar".

E a atriz, de 60 anos – que parou de usar perfume depois de descobrir que a maioria dos ingredientes usados ​​não era listada por várias marcas – sabia que tinha que "criar" sua própria linha de perfume, porque "sentia falta de usar" fragrâncias, mas não queria ter que comprometer sua própria "segurança".

Ela acrescentou: "Queria criar uma linha de fragrâncias finas que provam que você não precisa sacrificar a qualidade acima da segurança. Fragrância sempre foi muito pessoal para mim e sentia falta de usá-la. Percebi que, se eu quisesse encontrar uma fragrância bonita e fina que também fosse mais segura de usar, provavelmente havia outras pessoas procurando a mesma coisa, então eu mesma tive que criar".