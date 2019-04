MasterChef Brasil: prova do churros elimina Carlos Augusto do programa

Os integrantes do time Azul foram derrotados da prova de grupo e tiveram que participar da prova de eliminação do MasterChef neste domingo (dia 14).

A prova da eliminação foi o terror da maioria dos cozinheiros: confeitaria. Os nove integrantes do grupo perdedor deveriam preparar churros com a opção de dois recheios.

E o eliminado da noite foi o analista de TI Carlos Augusto.

"Eu nunca tinha feito churros. Acho que eu tinha oito anos de idade quando comi churros pela última vez. Faz muito tempo, era época do Bozo ainda. Então, eu fiquei extremamente surpreso com o tema da prova. Aliás, esse programa é assim: você testa e treina coisas fantásticas, incrementadas, mas acaba se esquecendo do básico", disse