Kate Hudson gostaria de ter 100 filhos

Kate Hudson quer "100 crianças".

A atriz, de 39 anos, já tem três filhos – Ryder, de 15 anos, fruto de seu casamento com o ex-marido Chris Robinson, Bingham, 7, cujo pai é seu ex-companheiro Matt Bellamy, e Rani, de seis meses de idade, com o atual namorado Danny Fujikawa – mas disse que ainda não parou por aí, porque apesar de ter uma gravidez problemática com sua filha Rani, ela adoraria ter mais filhos.

"Eu teria 100 filhos. Eu amo estar grávida. [Minha última gravidez foi] brutal. Eu mal conseguia andar. Tive essa coisa, aconteceu com Bing também, tenho algo como um quadril dançarino… quando eu começo a carregar mais peso, esquece, eu mal consigo subir as escadas. Mas eu ainda vou engravidar de novo! Eu simplesmente amo isso".

E a estrela de 'Quase Famosos' não está preocupada com o crescimento de seus filhos, já que "mal pode esperar" até que Ryder tenha idade suficiente para beber, então ela pode levá-lo aos bares.

Ela acrescentou em um episódio de 'The Rachel Ray Show': "As pessoas meio que dizem: 'eu quero congelá-los quando eles são pequenos'. Eu estou tipo: 'eu não', na verdade, estou me divertindo muito. Mal posso esperar para ir a um bar com meu filho – isso é estranho? Ele é muito divertido! Ele tem quase 1.82 metros de altura. Eu costumava sonhar com aquele dia: 'Um dia, querida, estarei te admirando'. E no outro dia, ele me deu um abraço e eu quase comecei a chorar. É uma loucura, é incrível, é lindo".