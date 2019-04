'Intimidade é chave para casamento bem-sucedido', diz Hugh Jackman

Hugh Jackman acredita que a "intimidade" é a chave para o seu casamento bem-sucedido.

O ator, de 50 anos, e sua esposa Deborra-Lee Furness vão celebrar seu 23º aniversário de casamento no próximo mês e ele sente que o fato de eles sempre terem sido abertos e honestos um com o outro manteve o relacionamento forte.

Ele disse: "Sem dúvida, é a coisa mais importante. As pessoas falam sobre intimidade e assumem que isso significa no quarto. Claro que é isso, mas na verdade, a intimidade é ser capaz de compartilhar tudo junto – bom, ruim, medos, sucessos. Deb e eu tivemos isso desde o começo. Sempre fomos completamente nós mesmos um com o outro".

O astro de 'Greatest Showman' – que tem os filhos Oscar, 18, e Ava, 13, com sua esposa – ama nada mais do que passar tempo com sua família.

Em entrevista à revista 'People', ele acrescentou: "Ir para a nossa casa de campo, acender uma fogueira à noite e assar marshmallows é a minha coisa favorita".

Enquanto isso, Hugh admitiu recentemente que seus entes queridos estão "cansados" de ouvir a trilha sonora de 'Greatest Showman', embora ele ainda esteja "empolgado" com sua popularidade.

"Não é o meu mundo. Não sou um artista de gravação, fiz alguns álbuns de elenco, então meus filhos e até minha esposa estão ficando tão cansados ​​disso – eles dizem: 'É a 20ª semana no número um!' Eu ainda estou animado com isso".