Chegou a hora do xeque-mate em 'Game of Thrones'! Relembre onde estão os personagens principais

Maior fenômeno pop da televisão na década, "Game of Thrones" inicia sua oitava e última temporada neste domingo (14), às 22h, na HBO, com expectativa de batalha épica entre humanos e Caminhantes Brancos, além da definição sobre quem vai assumir o cobiçado trono de ferro.

Os números já impressionam antes mesmo da estreia: foram necessárias 11 semanas para terminar todas as filmagens noturnas do embate. Achou pouco? 750 pessoas participaram das filmagens da batalha final.

1. Jon Snow (Kit Harington)

Jon declara apoio a Daenerys, com quem inicia um romance. Como ela vai reagir ao descobrir que é tia do rapaz e que o fato de ele ter sangue Stark e Targaryen o coloca à frente dela na linha de sucessão ao trono de ferro?

Divulgação

2. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Ela está a caminho de Winterfell, ao lado de Jon, após acreditar ter feito uma aliança com Cersei contra os mortos-vivos. Seu exército sofreu uma baixa com a perda de um de seus três dragões, agora sob o comando do Rei da Noite.

Divulgação

3. Arya Stark (Maisie Williams)

Assassina treinada pelo grupo dos Homens sem Face, Arya está em Winterfell e deve continuar seu plano de vingança. Não será surpresa se ela também entrar na grande batalha final.

Divulgação

4. Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Ele é o principal estrategista de Daenerys, mas está desconfiado da recente proximidade dela com Jon. Como não é exatamente um guerreiro, qual será o papel dele nos episódios finais?

Divulgação

5. Sansa Stark (Sophie Turner)

Responsável por comandar Winterfell na ausência de Jon, Sansa tem se revelado uma estrategista de primeira, priorizando o peso do nome da família Stark e antigas alianças dela no Norte. A volta de Jon pode suscitar uma disputa.

Divulgação

6. Cersei Lannister (Lena Headey)

A atual ocupante do trono de ferro está isolada. Seu único apoiador é Euron Greyjoy, que lhe prometeu um exército. Seu objetivo é ignorar o apelo de Jon e Daenerys e deixá-los morrer na batalha contra os mortos para garantir o poder.

Divulgação

7. Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright)

Ao lado de Sam Tarly (John Bradley-West), ele é o único que sabe das origens de Jon e, no papel de novo Corvo de Três Olhos, é provável que apresente mais revelações fundamentais na luta dos humanos contra os mortos.

Divulgação

8. Jaime Lannister (Nicolaj Coster-Waldau)

Os três filhos que Jaime tinha com sua irmã-amante, Cersei, estão mortos, e isso estremeceu os laços entre os dois. Ao descobrir o plano dela para enganar Jon e Daenerys, o guerreiro a abandona e parte com sua tropa para o Norte.

Divulgação

9. Rei da Noite (Vladimir Furdik)

Com a grande muralha derrubada pelo dragão Viserion, o Rei da Noite avança para Westeros com seu exército de mortos para um embate que pode colocar Winterfell abaixo.

Divulgação

Ok, os principais é fácil lembrar. Mas e os secundários? O Metro Jornal te ajuda nessa também!

Veja (clique para ampliar):