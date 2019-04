Emma Stone está super animada para ver as Spice Girls

Atriz admitiu que teve um 'mini-colapso' quando sua amiga Este Haim sugeriu ir assistir às Spice Girls ao vivo em sua turnê de reencontro neste verão.

Emma Stone teve um "colapso" quando descobriu que iria ver as Spice Girls ao vivo.

A atriz, de 30 anos, é uma grande fã do grupo feminino – que embarcará em uma turnê de reencontro pelo Reino Unido neste verão – e ela mal conseguiu conter sua excitação quando sua amiga, a baixista do grupo Haim, Este, insistiu que todas fossem e vissem a banda subir ao palco novamente.

Em entrevista ao 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', ela disse: "Eu e a banda Haim somos amigas e na noite anterior ao meu aniversário de 30 anos em novembro, nós estávamos falando sobre algumas ideias e Este, que é a baixista, disse: 'Devíamos ir ao show das Spice Girls'. E então todas nós tivemas um mini-colapso… Demorou muito tempo para sair isso".

No início deste ano, a estrela de 'A Favorita' anunciou que ela e Haim estariam oferecendo aos fãs a chance de assistir ao show – que contará com Emma Bunton, Mel C, Mel B e Geri Horner sem a quinta integrante, Victoria Beckham – com elas, a fim de arrecadar dinheiro para a instituição de caridade, Omaze.

Emma disse: "Omaze é um ótimo tipo de plataforma onde você pode basicamente entrar numa rifa com um mínimo de dez dólares ou doar o quanto quiser. Cada entrada dá a você quantos ingressos você adquirir… é um sorteio de caridade para seis organizações surpreendentes diferentes. Por favor, por favor, entrem, porque vocês podem me ver em um estado de zumbi semiconsciente, não será divertido?".

Todo dinheiro arrecadado ajudará a apoiar várias instituições de caridade, incluindo: PATH, Child Mind Institute, Los Angeles LGBT Center e Global Girls Alliance. O prêmio também inclui passagens aéreas, hotel e credenciais de bastidores para conhecer a banda.