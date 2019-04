Após lançamento de álbum, fãs do grupo BTS aguardam início da nova turnê mundial

O grupo sul-coreano BTS lançou na última sexta-feira (12) o novo álbum ‘Map of the Soul: Persona’. O trabalho é composto por sete singles.

E novos projetos serão apresentados pela boy band de k-pop ainda neste ano. Agora os fãs aguardam o início da nova turnê mundial do grupo.

O novo trabalho internacional começa em maio. “Love Yourself: Speak Yourself” inicia no dia 04/05 e o primeiro show será em Los Angeles (Estados Unidos).

Até o momento, 16 exibições já estão marcadas. No entanto, o número ainda deve aumentar. O site afirma: “more dates to come”.

Os jovens integrantes passarão pelos Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, França e Japão (somando três continentes).

Serão duas apresentações em cada cidade (sendo 8 locais e 16 exibições – até agora). Confira os shows programados:

Los Angeles – 04 e 05/05

Chicago – 11 e 12/05

New Jersey – 18 e 19/05

São Paulo – 25 e 26/04

Londres – 01 e 02/06

Paris – 07 e 08/06

Osaka – 06 e 07/07

Shizuoka – 13 e 14/07

Como revelado, o grupo fará duas apresentações no Brasil. Os shows serão no dia 25 e 26 de maio, ambos no Allianz Parque.

