Rebel Wilson quer ajudar 'meninas plus size' com moda

Rebel Wilson quer "transmitir seu conhecimento" de moda para outras "garotas plus size".

A atriz, de 39 anos, disse que costumava se esforçar para encontrar roupas nas lojas que servissem nela, mas agora que é uma celebridade de Hollywood, ela tem um "armário cheio de roupas personalizadas da Givenchy e é muito mais consciente da moda do que ela costumava ser.

Ela explicou: "Lembro que nem sequer fui ao casamento de uma amiga aos 20 anos, porque não sabia onde comprar um vestido do meu tamanho. Agora tenho um guarda-roupa cheio de roupas personalizadas da Givenchy. Minha família vai me odiar por dizer isso, mas elas atacam meu armário, porque usamos tamanhos similares e elas sabem que tenho o melhor gosto de moda. Sei do que estou falando agora, então acho que transmito muito do meu conhecimento, especialmente para garotas plus size".

A estrela de 'A Escolha Perfeita' lançou sua própria linha de roupas, chamada 'Rebel Wilson x Angels', voltada para mulheres de 14 a 24 anos, e elogiou sua equipe de glamour de Hollywood ao ajudá-la a aprender várias dicas e truques quando se trata de moda.

Em entrevista à revista 'InStyle', ela acrescentou: "Através do trabalho com minha estilista, Elizabeth Stewart, aprendi todas essas pequenas dicas e truques – e eles realmente funcionam. Então você se sente mais confortável quando você tem que se vestir".