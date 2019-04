Priyanka Chopra não esperava se casar com Nick Jonas

A atriz, de 36 anos, se casou com o cantor, de 26 anos, em dezembro de 2018, após um romance relâmpago, mas a estrela de 'Quantico' admitiu ter julgado o astro do sucesso 'Jealous' antes que ela realmente o conhecesse corretamente.

"Eu o conheço há dois anos. Não achava que isso é o que [teria] acabado acontecendo, e talvez seja minha culpa, eu julguei um livro pela capa. Quando eu realmente comecei a namorar Nick, ele me surpreendeu tanto".

A beldade de 'Baywatch' também falou sobre "uma das primeiras coisas que a atingiu" sobre Nick quando eles começaram a namorar, lembrando como em uma noite com amigos, ela precisava sair cedo para uma reunião, mas continuava dando indiretas na esperança de que o cantor dos Jonas Brothers pediria para ela cancelar seus outros planos.

Ela relembrou na 10ª edição anual do 'Women in the World Summit', de Tina Brown: "Finalmente ele me chamou de lado e disse: 'Olha, não sou idiota. Sei o que você está tentando fazer, mas nunca serei quem te dirá para cancelar o trabalho, porque sei o quão duro você trabalhou para estar onde você está. Então, se você pudesse ter cancelado, você teria feito isso. Vou levar nossos amigos para jantar, nós vamos esperar por você, termine sua reunião e volte. Ele me deu crédito pelo que eu fiz, foi apenas arrebatador para mim".

O casal ficou noivo em julho de 2018 depois de dois meses de namoro e se casou na Índia em dezembro, com duas cerimônias para cada uma de suas religiões e quase uma semana de celebrações.

No entanto, Priyanka admitiu que, após receber a conta de suas núpcias luxuosas, provavelmente eles deveriam ter esperado mais antes de se casarem.

"Eu sabia que seriam três dias, porque os casamentos indianos têm pré-rituais. Nós dois queríamos um casamento em cada uma de nossas religiões, então foram dois dias de qualquer maneira. Tudo aconteceu tão rápido. Decidimos preparar este casamento em outubro e nos casamos no dia primeiro de dezembro. Nós vimos vídeos e depois a fatura. E ficamos tipo: 'Legal, talvez deveríamos ter preparado isso um pouco mais"".