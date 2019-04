Polícia Federal barra o 'Exterminador do Futuro' no aeroporto de Guarulhos

O eterno exterminador Arnold Schwarzenegger teve problemas na manhã desta sexta-feira (dia 12) para desembarcar no Aeroporto de Guarulhos.

Schwarzenegger veio ao Brasil para divulgar o Arnold Sports Festival South America, que vai até domingo (14/4) no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O ex-governador da Califórnia, porém, foi parada pela imigração por que havia esquecido seu passaporte com o visto brasileiro. A embaixada americana foi acionada para resolver o problema, e o desembarque do ator demorou 2h30 a mais do que o esperado.

Com informações do Metropoles.