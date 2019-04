Para reatar com Brad Pitt, Angelina Jolie está sabotando processo de divórcio

A atriz Angelina Jolie está sabotando o processo de divórcio com o ator Brad Pitt para tentar reatar o casamento. O jornal The Sun ouviu pessoas próximas ao casal que revelaram a vontade de Jolie de dar uma nova chance à relação.

“Ela quer que eles voltem a ser uma família e não consegue seguir adiante com a vida. É por isso que ela tem dificultado tanto para o Brad com todos os detalhes do divórcio”, revelou uma das fontes.

