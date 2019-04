MasterChef: 'Pensei num prato que meu pai faz', conta Eduardo

Para conquistar o paladar dos jurados na prova de eliminação, o advogado Eduardo Richard apostou em uma receita já conhecida por ele – ragu de músculo – para acompanhar seu nhoque de banana da terra. Em entrevista ao Portal da Band, o participante disse que ficou tranquilo durante o desafio eliminatório.

"Enquanto o [Henrique] Fogaça estava dando a aula, eu pensei em um prato que meu pai faz aos domingos, que é ragu de músculo. Fiquei torcendo para que tivesse músculo no mercado para fazer alguma coisa parecida com o que ele faz. Então, fiquei um pouco confortável com a questão do ragu, porque é uma coisa que eu sei fazer", disse Eduardo.

"Estava preocupado apenas com o tempo, mas uma hora era suficiente e acabou dando certo. Eu estava um pouco preocupado, mas alguma coisa me dizia que ia dar certo. Então, fiquei tranquilo para fazer a prova. A minha maior preocupação era o nhoque, porque eu sou acostumado a fazer nhoque de batata ou batata doce", continuou.

De olho no relógio, o advogado optou por fazer a receita mais prática possível. "Nunca fiz nhoque de banana da terra, nem de abóbora e tudo mais. Como a minha preocupação era o tempo, acabei escolhendo a banana porque é uma coisa que cozinha mais rápido e daria tempo de corrigir, caso eu errasse", explicou.

"Foi reconfortante ser avaliado positivamente. Eu estava bem preocupado, porque os jurados já haviam chamado metade dos participantes e não tinham elogiado ninguém. Eu sabia que meu nhoque não estava 100%, então comecei a ficar preocupado. Estava confiante com o meu ragu, mas depois de ouvir tantas críticas, você começa a ficar preocupado", relembrou.

"Quando eles me chamaram, foi um alívio. É bom subir para o mezanino porque tinha gente ali que já estava se sentindo um pouco mais confiante e eu precisava desse gás. Eu não estava muito satisfeito com o meu desempenho na Caixa Misteriosa e eu precisava dessa bomba de confiança para poder me sentir um pouco melhor e cozinhar bem nas próximas provas", finalizou.