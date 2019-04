Katy Perry trabalhou para encontrar sua 'voz' e 'força'

Katy Perry levou "muito tempo" para encontrar sua voz e "força".

A cantora, de 34 anos, homenageou a estilista Diane von Furstenberg no evento anual DVF Awards, no Brooklyn Museum, em Nova York, na quinta-feira (11.04.19), e revelou o impacto que a estrela teve em sua vida.

Em entrevista ao 'Entertainment Tonight', ela explicou: "Essa tem sido a minha jornada, encontrar minha voz. É irônico que eu seja uma cantora e eu já tenha uma parte da minha voz? Mas levei muito tempo para encontrar força no meu dia-a-dia… Me defendendo e sentindo que sou o suficiente, me sentindo segura, todas aquelas coisas nas quais tive que trabalhar. Então, gosto de estar na companhia de mulheres que encontraram sua voz".

A estrela pop – que foi reconhecida por seu trabalho filantrópico e apoio às causas LGBTQ ao receber o Prêmio Inspiração na badalada cerimônia – também falou de sua admiração por Diane von Furstenberg.

Ela acrescentou: "Eu sempre a admirei de longe, mas poder realmente conhecê-la realmente cimentou [minha] admiração e o respeito que tenho por ela… Ela é perseverante e resiliente e ela é realmente o que eu quero ser".