Cara Delevingne explica por que não denunciou assédio sexual

Cara Delevingne decidiu não denunciar ter sido assediada sexualmente porque "não queria estragar publicamente a vida de alguém".

A atriz e modelo se juntou às milhares de mulheres no Twitter que compartilharam suas histórias de abuso e assédio sob a hashtag: "WhyIDidntReport" [por que eu não denunciei].

Cara escreveu: "Porque eu senti vergonha do que aconteceu e não queria arruinar publicamente a vida de alguém, mesmo depois de ele ter arruinado a minha #WhyIDidntReport (sic)".

Quando Cara contou sua história pela primeira vez, ela se recusou a revelar a identidade de seu assediador. Entretanto, em 2017, a modelo britânica admitiu que as acusações eram contra o produtor de cinema Harvey Weinstein.

Cara falou sobre o incidente em um post no Instagram, acusando Weinstein de ter feito avanços inadequados em um quarto de hotel, depois de pedir à atriz para beijar outra mulher.

"Assim que ficamos sozinhos, ele começou a se gabar de todas as atrizes com quem já havia dormido e falou sobre outras coisas inapropriadas de cunho sexual. Ele então me convidou para ir ao seu quarto. Eu rapidamente recusei e perguntei à sua assistente se meu carro estava do lado de fora. Ela disse que não e que eu deveria ir para o quarto dele. Naquele momento, eu me senti muito impotente e assustada, mas não queria agir como se estivesse vendo maldade na situação. Quando cheguei ao hotel, fiquei aliviada de encontrar outra mulher em seu quarto e imediatamente pensei que estava segura. Ele pediu para nos beijarmos e ela começou a avançar na direção dele. Eu comecei a cantar, pois pensei que isso tornaria a situação mais profissional, como um teste de canto. Eu estava tão nervosa! Depois de cantar, eu disse novamente que tinha que ir embora. Ele me acompanhou até a porta e tentou me beijar na boca. Eu me afastei e consegui sair do quarto (sic)", narrou.