'Star Wars: Episódio IX' ganha título oficial e teaser com Lando Calrissian

A saga da família Skywalker está chegando aos seus momentos finais no cinema. A conclusão dessa trajetória vai ser mostrada no Episódio IX de "Star Wars", que recebeu o seu título oficial da Lucasfilm e também ganhou o primeiro teaser.

O filme se chamará "The Rise of Skywalker", que em tradução livre é "A Ascensão dos Skywalker". Além disso, o vídeo que revela alguns trechos do longa-metragem traz o trio protagonista (Rey, Finn e Poe) e uma risada misteriosa no final.

Contudo, uma das revelações mais emocionantes com certeza é a volta de Lando Calrissian, um dos personagens clássicos da franquia que retorna com o ator Billy Dee Williams.

O terceiro capítulo da nova trilogia de "Star Wars" chega aos cinemas em dezembro.