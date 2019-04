Paralamas do Sucesso e Gilberto Gil entram em sintonia no projeto 'Versão Brasileira'

Eles são de gerações musicais diferentes, mas sabem se unir para defender o valor da MPB. Essa comunhão é o que baseia a edição de amanhã do projeto “Versão Brasileira”, que coloca no mesmo palco o tropicalismo de Gilberto Gil e o rock do Paralamas do Sucesso.

Depois de circular pelo Brasil com o show de seu mais recente disco, “Ok Ok Ok”, Gil se dedica agora a entregar ao público o que ele mais curte, reunindo em uma mesma apresentação clássicos absolutos em sua voz, como “Andar com Fé”, “Realce”, “Toda Menina”, “Palco” e “Aquele Abraço”.

Já os Paralamas honram suas origens no rock brasileiro dos anos 1980 ao reinterpretar “Uma Brasileira”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Vital e Sua Moto” e “Óculos”, além das faixas do disco “Sinais do Sim”.

Juntos, Gil e os Paralamas também apresentam versões exclusivas de hits de outros artistas.

O show acontece amanhã, às 22h, no Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777; de R$ 120 a R$ 260).