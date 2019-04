Mick Jagger faz primeira aparição após cirurgia cardíaca: 'Passeio no parque'

Mick Jagger saiu para uma "caminhada no parque" uma semana depois de passar por uma cirurgia cardíaca.

O vocalista da banda Rolling Stones, de 75 anos, foi submetido a uma substituição valvular aórtica no início deste mês e já aparenta estar em boa forma.

Leia mais:

Anitta diz que é bissexual há 10 anos: ‘algo que qualquer um pode experimentar’

‘Liberdade não significa que você possa fazer o que quiser’, diz Antônio Fagundes

De boné, jeans e tênis, Mick deu o ar da graça e compartilhou um registro do passeio em seu Instagram na quinta-feira (11).

"Passeio no parque", limitou-se a dizer.

De acordo com a Billboard, os médicos conseguiram acessar a válvula cardíaca de Mick através de sua artéria femoral e estão monitorando o astro, caso ocorram complicações pós-opetarórias, tais como hemorragias.

O procedimento foi considerado minimamente invasivo.

Um informante declarou ao público: "Os médicos disseram que ele está ótimo. Uma pessoa que leva um estilo de vida tranquilo poderia se recuperar dessa cirurgia em duas semanas, mas como Mick canta e faz performances exaustivas, ele precisou adiar sua turnê".

Há alguns dias, Mick recorreu ao site oficial da banda para comunicar que alguns shows seriam remarcados e pediu desculpas pelo "transtorno".

"Infelizmente, hoje, os Rolling Stones tiveram que anunciar o adiamento dos shows nos EUA e no Canadá. Pedimos desculpas por qualquer transtorno que isso acarrete para quem comprou ingressos para as apresentações, mas gostaria de pedir aos fãs que guardassem os ingressos já existentes, pois eles serão válidos para as datas remarcadas, que serão anunciadas em breve", dizia o comunicado.