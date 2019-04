Metro Indica: 'ET – O Extraterreste' com trilha sonora ao vivo no MIS e outros destaques culturais do fim de semana

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo nos próximos dias.

Show

Fafá de Belém

Em seu novo show, baseado no disco “Humanas”, a cantora apresenta um repertório de nomes como Fagner, além de, pela primeira vez, interpretar faixas de grandes autoras femininas, como Letrux e Adriana Calcanhotto. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, tel.: 5080-3000). Hoje e amanhã, às 21h; dom., às 18h. R$ 40.

Pedro Luís

O músico revisita o clássico álbum “Pérola Negra” (1973), de Luiz Melodia, em um show que homenageia este grande nome da MPB. Na Casa de Francisca (r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, tel.: 3052-0547). Hoje, às 22h. R$ 53.

Rael

O rapper cruza seu background no hip-hop com a obra de Vinícius de Moraes em um show que passeia por canções como “Tarde em Itapoã”, “Canto de Ossanha” e “O Morro Não Tem Vez”. No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Hoje, às 21h. R$ 30.

Bazar Pamplona e Patife Band

O Bazar Pamplona defende as faixas de seu mais recente disco, “Banda Vende Tudo”, ao lado do dodecafonism da banda de Paulo Barnabé. Na Associação Cultural Cecília (r. Vitorino Camilo, 449, Santa Cecília, tel.: 3667-0262). Hoje, às 20h. R$ 20.

Rachell Luz canta Marisa Monte

Destaque na trilha sonora de "O Sétimo Guardião" com música de Zeca Baleiro, a cantora faz apresentação única em que homenageia Marisa Monte pela primeira vez. No Bourbon Street (r. dos Chanés, 127, Moema, tel.: 5095-6100) Dom., às 20h30. R$ 50.

Teatro

‘Mulheres de Shakespeare’

Nesta peça, Ana Guasque e Suzy Rêgo encarnam duas atrizes que relembram as personagens femininas do bardo inglês e percebem o impacto delas em suas vidas. Escrita por Thelma Guedes, a peça tem direção de Luke Dixon. No Teatro Novo (r. Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana, tel.: 3542-4680). Estreia hoje.

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h. De R$ 40 a R$ 60. Até 5/5.

‘Macumba’

A paranaense Cia. Transitória faz uma provocação sobre o que é o poder e como obtê-lo nesta peça que encerra o ciclo Cena Sul, dedicado a apresentar montagens dessa região do país. No Sesc Belenzinho (r. pe. Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700). Hoje e amanhã, às 21h30; dom., às 18h30. R$ 20.

TV

‘Bios’

Fábio Porchat conduz este episódio biográfico dedicado à vida e trajetória de sucesso do quadrinista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. Estreia amanhã, às 21h, no canal pago NatGeo.

Cinema

‘ET – O Extraterreste’

O antológico filme de Steven Spielberg sobre um alienígena acolhido por um grupo de crianças nos anos 1980 ganha sonorização ao vivo de Guilherme Chiappetta dentro do projeto Cinematographo. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa, tel.: 2117-4777). Dom., às 18h. R$ 12.

Palestra

influuteco

A 17ª edição do evento reúne a repórter Juliana Munaro, do "Pequenas Empresas, Grandes Negócios", e influenciadores digitais – como Talita Lombardi, Kleber Tanide e Klaus Aires – para troca de experiências sobre a vivência nas redes sociais. Na PlugCLXT (r. Lisboa, 890, Pinheiros). Ter., às 18h30. R$ 10 restituíveis (antecipado).