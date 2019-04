Kit Harington contou final de 'Game of Thrones' para amigo

Kit Harington disse a um amigo como 'Game of Thrones' termina – mas ele não se importou.

O ator, de 32 anos – que é casado com sua ex-colega de elenco, Rose Leslie – admitiu que a pressão de manter os detalhes da última temporada em segredo foi tão intensa que ele precisou confiar em alguém, então deliberadamente procurou um amigo que tinha "interesse zero" na série para confessar detalhes do enredo, pois ele sabia que eles não seriam repassados.

Ele disse: "A intensidade de terminar algo assim e não poder contar a ninguém é tão difícil. Ficou demais, então eu disse a uma pessoa – meu amigo James, que não assistiu ao programa e adormeceu no primeiro episódio da primeira temporada. Soube, então, que ele tinha interesse zero no que eu faço. Nós estávamos tomando uma bebida em uma noite dessas e eu disse a ele tudo sobre como a série termina, e ele não poderia ter parecido menos interessado se ele tentasse!".

Kit – que interpreta Jon Snow no drama de fantasia da HBO – prometeu que os seis episódios finais da série serão "realmente emocionantes" de ver.

Falando em um episódio de 'The Graham Norton Show' que vai ao ar nesta sexta-feira (12.04.19), ele disse: "Eles realmente aumentaram o orçamento e foram para a cidade – é realmente emocionante. Há algumas sequências incríveis, mas eu acordei no meio da noite pensando recentemente: 'E se, depois de oito temporadas, termos estragado tudo!"".