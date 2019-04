Grey's Anatomy: Momento emotivo marca início de uma nova história para Amelia Shepherd

O novo episódio de “Grey's Anatomy” exibido na última quinta nos Estados Unidos dedicou uma hora à vida de Amelia (Caterina Scorsone) e sua família.

Este texto contém spoilers da décima quinta temporada!

Intitulado “Good Shepherd”, o capítulo trouxe um momento comovente sobre uma relação complicada entre mãe e filha, que marcou principalmente uma nova fase na vida da irmã caçula do falecido Derek (Patrick Dempsey).

O momento especial aconteceu depois de um jantar tenso com as irmãs Nancy (Embeth Davidtz), Kathleen (Amy Acker) e sua mãe Carolyn (Tyne Daly), quando as coisas terminam da pior forma, com problemas, passado e mentiras vindas à tona.

Em um momento no Central Park, Amelia tenta encontrar respostas para seus “erros” na vida amorosa. Ao perguntar se Carolyn achava que ela sabotava os relacionamentos e não sabia amar, a doutora recebeu uma resposta sincera e muito esclarecedora.

“Toda vez que caía, você se levantava e voltava mais forte… Você não tinha medo. E isso é o que fez de você a mais parecida com o seu pai. Você merecia uma mãe… e este é o meu maior arrependimento”, lamentou a mãe que teve uma relação praticamente inexistente com a filha.

Em entrevista ao ET online, Caterina revelou a importância deste diálogo:

“Neste momento a mãe de Amelia se assumiu como a mãe e cuidou da filha dizendo: 'Escute, eles não lhe deram o que você precisava no momento em que você estava formando sua capacidade de se conectar. Houve uma ausência'. Em termos de psicologia e teoria do apego, Amelia sofreu um trauma incrível em um momento formativo: ela tinha 5 anos, estava sentada naquela loja e testemunhou como seu pai foi assassinado na frente dela. Depois disso, sua mãe, pelo que ela diz neste episódio a ajudou a processar esse trauma. (…) É uma história poderosa. Ninguém faz as coisas com perfeição, mas quando você pode olhar para elas, falar sobre e perdoar, a si mesmo e os outros, é feito um ótimo trabalho”, pontuou.

Ao Hollywood Reporter, a atriz revelou como esse episódio influenciará o futuro da sua personagem na série:

“Eu sinto que houve uma incrível cura e encerramento. Eu acho que isso vai liberar muito o lado psicológico de Amelia. (…) Ela está abandonando sua velha história como a ovelha negra da família e deixando-a em Nova York. Agora vamos ver na próxima temporada qual é a sua nova história.

Preparado para ver o nascimento de uma nova Amelia Shepherd?