Família Real divulga planos para chegada do bebê de Meghan

O príncipe Harry e sua esposa, a norte-americana Meghan Markle, anunciaram nesta quinta-feira (11) o planejamento da Família Real para o nascimento do filho do casal, que está previsto para acontecer no final de abril.

De acordo com o comunicado, o casal optou em manter "privado" os planos para a chegada do bebê real. Além disso, Harry e Markle agradeceram os "desejos positivos" das pessoas "no Reino Unido e no mundo todo".

Apesar do sigilo sobre o nascimento do primeiro filho de Harry e Markle, a chegada do bebê deverá ser informada pelas redes sociais do casal real.