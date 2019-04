Dica da Netflix: Os filmes e séries que você só poderá assistir até este fim de semana

A cada semana a Netflix acrescenta mais novidades ao seu catálogo, mas algumas produções também precisam se despedir.

Confira as produções que estão deixando o streaming e já não estarão disponíveis no próximo fim de semana:

A Travessia

A Seita

Barbie – Lago dos Cisnes

Barbie e as Suas Irmãs em Uma Aventura de Cavalos

Barbie Fairytopia – Mermaidia

Barbie Super Princesa

Barbie Butterfly e a Princesa Fairy

Gone Too Far!

Diário de uma Camareira

Fala Comigo

Grami's Circus Show (Temporada 1)

Fate/Zero (série)

Just Like Us

La abeja Maya: La película

Les Invincibles

Monster High – Uma Festa de Arrepiar

Monster High 13 Monster Desejos

Monster High: Monstros, Câmera, Ação!

Hippocrates: Diary of a French Doctor

People of Tomorrow (série)

Pompidou (série)

Possessão

Super High Me

Sede de vingança

Veve

Um namorado para minha esposa