Em novo álbum, BTS traz colaboração com Ed Sheeran – ouça a fofíssima 'Make It Right'

O esperadíssimo álbum "Map of the Soul: Persona", do grupo coreano BTS, foi liberado nesta sexta-feira (12), e trouxe surpresas para agradar qualquer fã. Além de uma parceria com a cantora Halsey no single "Boy With Luv" – cujo clipe também saiu hoje, nos canais oficiais da banda –, os meninos também fizeram uma colaboração muito aguardada com o inglês Ed Sheeran.

A canção foi descrita pelos músicos como uma faixa "delicada", e fala sobre o desejo de querer reparar um relacionamento, e outros problemas que acometem sua vida.

Em dezembro do ano passado, o rapper do grupo, Suga, tuitou sobre a canção que o BTS estava preparando para Ed Sheeran. Desde então, os fãs de ambos estavam na expectativa. A participação do britânico é curta, e a faixa é mais ocupada pelas vozes dos sete membros do Bangtan.

Com um instrumental simples, pop, influenciado por R&B e perfeitamente adequado para a voz melódica de Sheeran, a música – quarta faixa do novo álbum – mantém o tom suave e otimista do álbum, cuja temática gira em torno do amor e suas belezas.

