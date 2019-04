'BBB 19': se ganhar prêmio, Alan promete doar metade para instituições de animais

Após a eliminação de Carol Peixinho do Big Brother Brasil 19, os finalistas Paula e Alan revelaram o que pensam em fazer com o dinheiro do prêmio caso ganhem.

Leia mais:

‘BBB 19’: Hariany é expulsa após agredir Paula no ‘Big Brother’

O microempreendedor, de 26 anos, disse que já tinha conversado com a família dele sobre o destino do prêmio de R$ 1,5 milhão. "Desde o começo do programa, eu tinha falado para a minha família que metade do valor vai ser doado para instituições de animais, principalmente, e a outra metade vou aproveitar um pouco com minha mãe e minha irmã", disse ele.

Alan pretende, ainda, "comprar algum terreno na praia" ou "quem sabe, montar uma pousada". "Quero uma vida tranquila para o resto da minha vida", resumiu.

Já Paula, que se envolveu em uma briga com Hariany e foi empurrada pela "sister", afirmou que o objetivo é pagar dívidas da família. "Minha família está numa crise muito pesada financeira, e eu estou aqui no Big Brother por causa da minha família. Então, eu só quero pagar tudo que minha família precisa para viver bem feliz", disse a mineira.