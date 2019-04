Ariana Grande compartilha imagens de seu cérebro, afetado por transtorno pós-traumático

Ariana Grande relatou que sofre de níveis "hilários e aterrorizantes" de Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

A cantora de "Thank U, Next" já havia desabafado sobre sua luta contra a doença após o ataque terrorista que aconteceu em seu show, em Manchester, e agora compartilhou imagens de uma tomografia para mostrar como o seu cérebro foi afetado pelo estresse emocional.

Ariana recorreu ao Instagram para divulgar uma mensagem de texto que enviou para um grupo, que incluía duas imagens lado a lado — um "cérebro saudável", com poucas áreas destacadas em comparação a um "cérebro com TEPT", com vários pontos claramente realçados.

"Pessoal… meu cérebro. Hilário e aterrorizante. Não é piada", comentou a diva pop.

A cantora sofreu de ansiedade no passado, mas declarou que nunca havia sentido sintomas físicos da doença até o bombardeio em seu show na cidade inglesa.

"Quando cheguei em casa depois de terminar a turnê, passei a sentir tonturas horríveis acompanhadas da sensação de que eu não conseguia respirar. Eu estava de bom humor e tranquila, mas do nada batia a 'bad'. Sempre tive ansiedade, mas nunca vivenciei sintomas físicos. Por vários meses, senti que minha vida estava de cabeça para baixo", desabafou.

Ariana relutou para se abrir sobre suas próprias experiências com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, pois não sentia que seu problema era tão grave quanto o de outras pessoas.

"Eu odeio admitir, mas era isso. É o que todo mundo estava me dizendo. É difícil falar sobre esse assunto, porque tantas pessoas sofreram uma perda horrível e irreparável, mas, sim, é uma coisa real. O tempo é o senhor da razão. Sinto que não deveria falar sobre minha própria experiência… C se eu não tivesse direito de dizer nada. Acho que nunca vou conseguir falar sobre esse dia sem chorar", lamentou.