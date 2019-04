Anitta diz que é bissexual há 10 anos: 'algo que qualquer um pode experimentar'

Seguindo com a divulgação do novo álbum de sua carreira, Anitta apresentou Kisses na Espanha, na cidade de Madrid, e concedeu uma entrevista ao site espanhol Shangay. No bate-papo, a cantora revelou detalhes de sua vida sexual. "Bissexualidade tem sido uma realidade para mim há muito tempo, mais de dez anos. Escolhi o jeito certo de compartilhá-lo porque não queria contar diretamente para a imprensa", afirmou Anitta. A cantora temia que a mídia "não soubesse tratar o tema de forma respeitosa".

Anitta falou sobre o assunto de forma breve em um dos capítulos do documentário sobre a vida dela disponível no catálogo da Netflix. Ainda na entrevista para a mídia espanhola, ela disse que queria fazer a revelação com absoluta normalidade. "Porque é algo que qualquer um pode experimentar. E eu esperei pelo momento perfeito para fazê-lo. Agora estou em um lugar onde muitas pessoas me ouvem e eu queria aproveitar isso para poder fazer a diferença", ressaltou.

A cantora disse que descobriu a bissexualidade quando tinha apenas 13 anos de idade. "E meu irmão, todos ficam quietos sobre o assunto, agem normalmente. Eu tive muita sorte com minha família. Não é que minha mãe ame esse fato, mas sempre me amou como eu sou, me respeita. Meu irmão não se dava tão bem na adolescência, porque às vezes eu roubava algumas pretendentes dele", relembra, com bom humor.

Na capa do álbum Kisses, Anitta aparece em uma foto montada de frente para ela mesma, apenas com tapas seios e uma peruca loira, se beijando. "Isso revela uma mulher independente, que não precisa de mais ninguém, nem para beijar", concluiu a cantora.