Vikings: Katheryn Winnick fala sobre fim da série e dá pista que pode partir o coração dos fãs

Esta semana, Katheryn Winnick participou como jurada no festival Cannes Series na França e, como era de se esperar, revelou como se sente com o fim de Vikings e a despedida de Lagertha, sua personagem na produção.

“É uma experiência agridoce. Depois de 7 anos na Irlanda, sim, eu estava pronta para encontrar minha vida, minha casa, minha família e meus amigos. Mas foi muito difícil dizer adeus a esse personagem que era parte de mim”, revelou ao portal Télé-Loisirs durante uma coletiva.

A atriz de 41 anos também disse que além dos desafios das gravações, tem sido complicado reconhecer que este trabalho chegou ao fim e compartilhou um momento de partir o coração – mas que também pode causar especulações sobre o final que a escudeira terá na sexta temporada.

“Quando saí, me despedi de todos e no avião desabei em lágrimas. A aeromoça me perguntou se eu tinha perdido alguém e assenti com a cabeça, mas não tive coragem de contar que não era uma pessoa, mas sim a minha personagem que estava morta. Virar a página deste personagem que eu amava foi muito mais difícil do que pensei”, desabafou.

Será que está é uma pista de que a profecia do vidente irá se cumprir e veremos a guerreira morta pelas mãos de um dos filhos de Ragnar (Travis Fimmel)?