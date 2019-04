Oprah Winfrey sai em defesa da duquesa Meghan: 'Um amor de pessoa'

Oprah Winfrey rasgou elogios à duquesa de Sussex.

A magnata do entretenimento, de 65 anos, acredita que a ex-atriz de "Suits" – que era conhecida como Meghan Markle antes de seu casamento com o príncipe Harry – foi "retratada injustamente" pela mídia e quer que as pessoas percebam que a duquesa é uma pessoa carinhosa e querida.

Leia mais:

‘Detetive Pikachu’ ganha vídeo com pokémons ensaiando para o filme; assista

Marvel quer divulgar cenas de bastidores das participações de Stan Lee em filmes

Em entrevista concedida à sua melhor amiga, Gayle King, no programa de variedades 'This Morning', Oprah lamentou: "Acho que ela está sendo retratada impropiamente e sinto que, se as pessoas realmente a conhecessem, elas saberiam que ela não é somente elegante e dinâmica em seu papel real, mas uma pessoa que tem um coração enorme, acolhedor, generoso e amoroso. Acho a percepção do público bastante injusta".

A apresentadora americana teve a oportunidade de conhecer Meghan de perto, pois tem trabalhado juntamente com Harry em uma série documental sobre saúde mental para a Apple TV.

Divulgado através de um comunicado oficial no 'Instagram' dos duques, o projeto, que já está em produção há alguns meses, focará "tanto em doenças quanto no bem estar emocional", com o objetivo de inspirar telespectadores a dialogarem sobre os desafios que enfrentam.

"Eu realmente acredito que uma mente saudável é a chave para lideranças poderosas, comunidades proativas e uma vida cheia de propósito. Nossa esperança é que esta série seja positiva, esclarecedora e inclusiva. Histórias globais sobre o espírito humano lutando contra a escuridão, e a oportunidade de entendermos melhor a nós mesmos e àqueles que nos rodeiam", afirmou o duque de Sussex em sua conta na rede social.