Mel B paga R$ 10 mi a ex-babá e encerra disputa judicial

Mel B concordou em pagar R$ 10 milhões à uma ex-funcionária para encerrar disputa judicial.

A cantora das Spice Girls foi processada por Lorraine Gilles, que alegou que Mel a chamou de "destruidora de lares" e "prostituta" em documentos anexados ao seu pedido de divórcio de Stephen Belafonte.

Leia mais:

Oprah Winfrey sai em defesa da duquesa Meghan: ‘Um amor de pessoa’

‘Detetive Pikachu’ ganha vídeo com pokémons ensaiando para o filme; assista

Após meses de farpas, a dupla chegou a um acordo fora dos tribunais.

Segundo o jornal britânico 'Daily Mirror', ambas concordaram que "resolver a disputa com discrição era o melhor remédio", então Mel aceitou fazer o pagamento a Lorraine.

Um julgamento poderia poderia ser oneroso para Mel, então uma juíza de Los Angeles aconselhou a cantora a resolver o impasse fora da corte.

Um processo judicial provavelmente incluiria detalhes das ocasiões em que Mel e Stephen supostamente fizeram "sexo a três" com Lorraine. Evidências provando que o trio manteve uma relação íntima teriam sido apresentadas.

A ex-funcionária assinou uma cláusula de confidencialidade, mas estaria livre para se posicionar e falar abertamente durante um eventual julgamento.

Recentemente, a mãe de Lorraine acusou Mel de colocar a vida de sua filha em perigo, pois a babá havia recebido dezenas de ameaças.

"Minha filha recebeu tantas ameaças que não conseguia nem dormir à noite. Estou com medo que algo de ruim aconteça com ela. Lorraine não tem o privilégio de viver em um condomínio fechado com segurança ou de pagar um guarda-costas, como Mel B. Ela é uma garota simples que está tentando levar uma vida normal em Los Angeles", explicou.