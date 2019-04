MasterChef Brasil: objetivo é pensar fora da Caixa, diz Rodrigo

O engenheiro ambiental Rodrigo Massoni foi um dos destaques da prova da Caixa Misteriosa exibida no último domingo, 7. Apesar de não ter ganhado o desafio, o participante surpreendeu os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com sua receita de nhoque de feijão branco com jus de porco e milho com manteiga.

"Quando eu vi a Caixa Misteriosa, eu pensei: 'O que vai ter aqui dentro?' Eu encarei de boa o desafio, mas poderia ter alguma coisa que eu nunca tinha visto, sei lá. Depois que eu abri, vi que tinham alguns alimentos que eu conhecia, então eu só precisava pensar como eu iria utilizá-los", disse em entrevista ao Portal da Band.

"O Fernando [Consoni] pegou a beterraba e eu até poderia utilizá-la, mas eu tinha outras opções para fazer o nhoque, então não fez falta", relembrou. Apesar de ter surpreendido os chefs, Rodrigo concorda que poderia ter entregado um prato melhor para os jurados experimentarem.

"Eu ia fazer um nhoque de mandioca, mas como não rolou, fui para a minha segunda opção que era o feijão. Concordo que dei uma queimada. Foi questão de olhar para o lado um segundo e já estava lá, já tinha pegado um pouquinho. Concordo com o que os chefs disseram. Poderia ter ficado melhor se eu tivesse mais tempo", afirmou.

"Quero fazer o melhor daqui para frente. O meu objetivo é pensar fora da Caixa. Eu cozinhei meio que no free style hoje. Olhei e vi no que ia dar. Sou esse tipo de cozinheiro. Eu tento assimilar alguma coisa que eu já vi com alguma coisa que eu possa fazer com outro ingrediente", finalizou.