Suspíria: Luca Guadagnino revive giallo italiano em remake

Clássico do horror dos anos 1970, “Suspíria” ganhou uma refilmagem pelas mãos de Luca Guadagnino, autor do premiado “Me Chame pelo Seu Nome” (2017), que chega nesta quinta-feira (11) aos cinemas.

A história ambientada em uma assustadora companhia de dança é conduzida agora por Susie (Dakota Johnson), jovem americana que viaja para a Europa para aperfeiçoar sua técnica com a exótica Madame Blanc. Alçada a protagonista do grupo, Susie desconfia que algo pode estar errado quando outra bailarina, interpretada por Chlöe Grace Moretz, some.

A personagem da mestra de dança é vivida por Tilda Swinton, mas esse não é o único papel da atriz no longa, no qual também surge sob maquiagem pesada para encarnar um papel masculino, o do doutor Josef Klemperer.

“Essa ideia tinha mais a ver com a diversão de fazê-lo, além de produzir algo consistente com a textura do filme”, diz o diretor.

“Esse é um filme no qual as mulheres debatem qual é a natureza do poder e daí surge esse homem criado por uma mulher que se torna objeto dessa conversa.”

“Suspíria” marca a quarta colaboração de Swinton com Guadagnino. Seria ela uma espécie de musa do diretor?

“Ela não é uma musa. Musa é alguém que está lá, passivamente, aguardando para inspirar um homem. Ela é mais uma parceira, uma amiga e uma irmã. Há um tipo de inspiração que vem dela que é importante para o processo cinematográfico”, elogia o diretor.

Dirigido pelo também italiano Dario Argento, o “Suspíria” original, de 1977, é um marco do cinema giallo, que mistura erotismo e violência gráfica a narrativas de horror.