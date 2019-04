Ingrid Guimarães busca novo blockbuster com 'De Pernas pro Ar 3'

Após levar mais de 8 milhões de espectadores ao cinema nos dois longas anteriores da franquia sobre uma mulher que se reinventa ao abrir um sex shop, Ingrid Guimarães tem tudo para emplacar um novo blockbuster com “De Pernas pro Ar 3”, que estreia nesta quinta-feira (11).

Dessa vez, a trama se estende até Paris, onde a protagonista Alice (Ingrid Guimarães) abre uma filial de sua loja. Percebendo-se distante da família, ela passa então o comando do negócio para sua mãe.

O que Alice não previa, no entanto, era a entrada de uma rival no negócio, levando-a a se desdobrar para retomar as rédeas da Sexy Delícia sem abrir mão do marido e dos filhos.

Dirigido por Julia Rezende, o filme estreia em mais de mil salas pelo país.