BBB19: Globo analisa vídeo em que Hariany empurra Paula em briga feia e web pede expulsão da goiana

Uma briga feia entre as amigas Paula e Hariany durante a madrugada na casa do "Big Brother Brasil 2019" rendeu buchicho na internet até a tarde desta quinta-feira (11). Para resumir: as duas discutiram aos berros e Hariany acabou empurrado a sister, de quem é muito próxima na casa. A web está pedindo desde então que ela seja expulsa e a hashtag "HarianyExpulsa está nos trending topics.

O apresentador do reality show, Tiago Leifert, apareceu em um flash após o "Jornal Hoje" para exibir trechos da discussão, que ocorreu a dois dias da final, nesta sexta-feira (12).

Ele disse que a situação está "em análise" para ver se houve agressão, que causa expulsão do reality show. Até hoje, a edição brasileira expulsou Ana Paula Renault, em 2016 e Marcos Harter, no ano seguinte.

As duas se estranharam porque a goiana Hariany criticou Paula por dizer coisas que a magoaram. A mineira mandou a amiga calar a boca e se afastou. A discussão rolou noite adentro e as duas chegaram a se reconciliar na madrugada. Nesta manhã, após ficarem afastadas, voltaram a pedir desculpas uma a outra.

Paula enfrenta Carol Peixinho no último paredão, nesta quinta-feira. Hariany e Alan já estão na final.