'Game of Thrones' vai ganhar trilha sonora com The Weeknd, Rosalía e SZA

União de talentos: a HBO e a Columbia Records juntaram forças para presentear os fãs de "Game of Thrones" com uma trilha sonora cantada. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9) e o álbum deve se chamar "For the Throne – Music Inspired by the HBO Series 'Game of Thrones"".

O lançamento está previsto para o dia 26 de abril, duas semanas após a estreia da última temporada. A série nunca teve uma trilha sonora cantada em seus episódios; logo, não se espera que essas músicas apareçam na trama final. Ou seja, "For the Throne" é um álbum à parte, com canções inspirada no universo de Westeros.

Confira a lista de artistas que farão parte da trilha sonora:

ASAP Rocky

Chloe x Halle

Ellie Goulding

Jacob Banks

James Arthur

Joey Badass

Lennon Stella

Lil Peep

Maren Morris

Matthew Bellamy

Mumford & Sons

Rosalía f/ A.CHALSZA

The Lumineers

The National

The Weeknd

Travis Scott

Ty Dolla Sign

X Ambassadors

A pré-venda da versão digital já está disponível no site da Amazon.