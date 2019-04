Summer Loving: Paramount anuncia filme de origem de 'Grease'

Chegou a vez dos fãs de "Grease – Nos Tempos da Brilhantina": a Paramount anunciou nesta terça-feira (9) um filme de origem do clássico musical. A produção deve contar a história de como Danny Zuko (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John) se conheceram nas férias de verão – acontecimento anterior ao início do longa de 1978.

Segundo o site The Hollywood Reporter, o filme deve se chamar "Summer Loving", com roteiro de John August ("A Fantástica Fábrica de Chocolate"). A ideia é aproveitar o potencial de "Grease", uma vez que o filme é lembrado até hoje e é referência na cultura pop.

"Grease" chegou a ter uma continuação, em 1982, com Michelle Pfeiffer, mas não teve uma boa recepção. Em 2016, a Fox fez uma adaptação ao vivo para a TV, com Vanessa Hudgens, Julianne Hough e Aaron Tveit no elenco.

Ainda não há previsão de estreia.