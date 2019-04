The Neighbourhood vem ao Brasil em junho; venda de ingressos começa na sexta

A banda de indie rock The Neighbourhood confirmou, nesta terça-feira (9), dois shows no Brasil. São Paulo recebe a apresentação dos americanos em 14 de junho, enquanto no Rio de Janeiro será no dia 16.

O quinteto está em turnê de seu terceiro álbum, "The Neighbourhood", lançado em março do ano passado. Quem abre ambos os shows no Brasil é a banda HEALTH, cuja música mais conhecida é "Crimewave".

O show em São Paulo será no Tom Brasil, com ingressos que variam entre R$ 145 e R$ 520. Já na capital fluminense, o espaço escolhido foi o Vivo Rio, com valores entre R$ 130 e R$ 420.

A pré-venda começa nesta quarta-feira (10), exclusiva para clientes do cartão Elo. O público geral pode adquirir uma entrada a partir de sexta (12), nos sites Ingresso Rápido (SP) e Eventim (Rio).