Rock in Rio 2019: Venda de ingressos começa quinta; antecipe um passo da compra ainda nesta quarta

Começa nesta quinta-feira, 11 de abril, às 19h, as vendas dos ingressos para o Rock in Rio 2019, que será realizado de 27 a 29 de de setembro e de 4 a 6 de outubro no Parque Olímpico, na capital fluminense. Desde o fim de março, clientes de um banco tiveram pré-venda exclusiva.

Como o Rock in Rio card, vendido ainda em 2018 e que dá direito a todos os dias de festival, esgotou em menos de duas horas quando da abertura de vendas, a dica é não bobear. As vendas serão feitas pelo site oficial do Rock in Rio e a dica é já fazer o cadastro no Ingresso.com o quanto antes para se antecipar e conseguir a pulseira que dá acesso ao local.

Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre o Rock in Rio:

Quanto custa o ingresso para o Rock in Rio?

O preço inteiro dos ingressos é R$ 525 por dia de festival. A meia-entrada custa R$ 262,50. Clientes do banco Itaú tem 15% de desconto (não cumulativo).

Posso parcelar o valor dos ingressos?

Pode. Correntistas do Itaú podem dividir em até 8 vezes, enquanto que o público em geral tem opção de parcelar em 6 vezes.

Quantos ingressos posso comprar?

Cada CPF pode comprar até 4 ingressos por dia, sendo apenas uma meia-entrada. No total, cada CPF pode comprar apenas 10 ingressos.

Onde e quando o festival acontece?

O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e, no, fim de semana seguinte: 4, 5 e 6 de outubro. O local é o Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

Posso retirar o ingresso em pontos físicos?

Sim. Os locais e datas ainda serão confirmados, mas será possível agendar a retirada no próprio Ingresso.com. Também será possível retirar na bilheteria oficial do próprio Parque Olímpico nos dias dos fetivais.

Qual o line-up principal?

Já confirmados para o palco Mundo (principal)