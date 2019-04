Nosso Planeta: Netflix alerta espectadores que pretendem assistir sua nova série

A nova série documental da Netflix “Nosso Planeta” virou notícia por mostrar cenas fortes que retratam o drama da natureza e dos animais graças às mudanças climáticas.

Atento aos comentários da mídia e dos usuários, o streaming usou seu perfil do Twitter para avisar os momentos da produção que podem causar sensibilidade aos amantes dos animais.

Confira os minutos em que as cenas da série podem impactar:

Episódio 1 – Um só planeta

Minutos: 16:04 – 16:43

Episódio 2 – Mundos Congelados

Minutos 16:29 – 17:47, 32:50 – 33:45, 48:45 – 51:00

Episódio 7 – Água Doce

Minutos: 26:10 – 27:09

Episódio 5 – Dos Desertos aos Campos

Minutos: 28:45 – 29:10

Episódio 6 – Oceanos além das Fronteiras

Minutos: 37:42 – 37:52

— Netflix US (@netflix) April 10, 2019