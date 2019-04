Meghan Markle quer parto humanizado em casa, diz jornal

Virou tradição: a cada parto, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, dá um tchauzinho para as pessoas na saída do St. Mary's Hospital. Mas isso não deve acontecer com a sua concunhada, Meghan Markle, que está prestes a parir seu primeiro filho, fruto do casamento do Príncipe Harry.

Segundo o jornal Daily Mail, Meghan quer que seu parto seja humanizado e realizado em casa. A publicação cita uma amiga a quem Kate teria dito que está muito bem de saúde e que "não vê motivos para que o nascimento não aconteça no Frogmore Cottage" (onde o casal está morando agora).

A ideia é que Meghan seja acompanhada por médicos e doulas e, caso algo não dê certo, ela seja levada a um outro hospital próximo à residência, que fica a 40 km de Londres.

A rainha Elizabeth II, atual titular da Coroa britânica, teve seus quatro filhos no Palácio de Buckingham, que continua sendo sua residência oficial.