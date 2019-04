'Malhação: Viva a Diferença' vence Emmy Kids Internacional e deve ganhar spin-off

A 25ª temporada de "Malhação", com o subtítulo "Viva a Diferença", foi anunciada como a vencedora do Emmy Kids Internacional nesta terça-feira (10), na categoria Melhor Série.

Esta é a segunda vitória do roteirista Cao Hamburger na premiação, que levou o troféu em 2013 por "Pedro & Bianca", série da TV Cultura. "Malhação" também já apareceu no Emmy Kids, quando foi indicada em 2014 por sua temporada "Sonhos".

"Viva a Diferença" foi a primeira temporada de "Malhação" em que a história aconteceu na cidade de São Paulo. Com a vitória, aumentam as expectativas para o spin-off "As Five", anunciado em novembro do ano passado. A série será lançada exclusivamente no Globoplay e deve contar a história das cinco protagonistas – Benê, Keyla, Tina, Lica e Ellen – anos após a formatura do ensino médio.

"Malhação: Viva a Diferença" contou com direção de Paulo Silvestrini, que esteve na produção de "Joia Rara" e "Avenida Brasil". A temporada foi veiculada entre 2017 e 2018, com as atrizes Daphne Bozaski, Gabriela Medvedovski, Ana Hikari, Manoela Aliperti e Heslaine Vieira no elenco principal.